وضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة في حائل (شمال العاصمة الرياض) مليون و168 ألف كمامة مخزنة لدى وافد، كان ينوي بيعها في وقت لاحق، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأحد.

وحجزت السلطات الكمامات، وأعادت وضعها في الأسواق بمنطقة حائل.

وفرضت السعودية إجراءات وقائية صارمة للحد من انتشار الفيروس تشمل منع التجمعات، بما في ذلك صلاة الجماعة ومناسك العمرة، والحد من التنقل، وإغلاق المدارس والمراكز التجارية الكبرى، وتعليق الرحلات الجوية.

وتوفي أربعة أشخاص في السعودية جراء الفيروس، بينما أصيب 1203 أشخاص، تعافى منهم 37.

وهناك طلب كبير على الكمامات في كل أنحاء العالم للاستخدام الطبي، وللحد من انتشار الفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 30 ألف شخص.