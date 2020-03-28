وكلا عقدي الخام منخفض نحو الثلثين هذا العام، في حين يجبر تهاوي النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود من جراء فيروس كورونا شركات النفط والطاقة على تقليص استثماراتها.

وانخفض خام برنت 1.41 دولار، بما يعادل 5.35 بالمئة، ليتحدد سعر التسوية عند 24.93 دولار للبرميل.

والعقد منخفض نحو ثمانية بالمئة هذا الأسبوع. وأغلق الخام الأميركي منخفضا 1.09 دولار أو 4.82 بالمئة على 21.51 دولار.

ونزل الخام الأميركي أكثر من ثلاثة بالمئة على مدار الأسبوع.

وقال بوب ياوغر، مدير العقود الآجلة للطاقة لدى ميزوهو في نيويورك، "نفد ما لدينا من ذخيرة لدعم السوق.. الحكومة استنفدت ذخيرتها هذا الأسبوع - وفي الأسبوع المقبل ستكون السوق بمفردها".

وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إنه في ظل لزوم 3 مليارات شخص منازلهم، فإن الطلب العالمي على النفط قد يهبط 20 بالمئة.