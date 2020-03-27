وأوضح البيان أن الاتحاد سيقدم 150 مليون يورو على الفور لصندوق خاص أسسه المغرب للتصدي للفيروس.

وتابع "بينما سيخصص المبلغ المتبقي لمساعدة المملكة على مواجهة التحديات المالية المرتبطة بالوباء".

وأعلن المغرب حالة طوارئ صحية قبل أسبوع، بهدف الحد من تفشي فيروس "كوفيد-19".

كما اتخذت السلطات المغربية عدة تدابير وقائية أخرى، من بينها إغلاق المدارس وحظر التجمعات.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 11 وفاة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى أن عدد المصابين ارتفع الى 333 حالة.