وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 1130.26 نقطة بما يعادل 6.08 بالمئة ليصل إلى 19722.19 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 107.04 نقطة أو 4.78 بالمئة مسجلا 2344.44 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 335.47 نقطة أو 4.89 بالمئة إلى 7196.15 نقطة عند الفتح.

وكانت الجهود في الكونغرس الأميركي قد أخفقت خلال الأيام الماضية في إقرار خطة لإنقاذ الاقتصاد من تداعيات وباء كورونا، المقدرة بترليوني دولار، رغم تأكيدات أعضاء مجلس الشيوخ اقتراب التوصل إلى اتفاق.

ومع انتشار الوباء القاتل في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا، يواجه الكونغرس ضغوطا هائلة لإقرار قانون يضخ مبلغا تاريخيا من الأموال الفيدرالية، للحيلولة دون انهيار مدمر للاقتصاد الأميركي.

لكن الديموقراطيين لم يرضوا عما وصفوه بـ"الحمايات غير الكافية للعمال" الواردة في الاقتراح الجمهوري.