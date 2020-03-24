وتشمل المساعدات المقدمة معدات وأجهزة طبية إضافة إلى محاليل اختبار معملي وأقنعة وجه ومعقمات وقفازات أيادي.

وفي وقت سابق أعلن جاك ما، أنه سيقدم لعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بأكثر من ٤ ملايين قناع للوجه ومئات الآلاف من أجهزة ومحاليل اختبار وباء "كورونا" لمساعدة الدول الأكثر تضرراً بالمرض مثل إيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية واليابان على الوفاء بالمتطلبات اليومية لمواجهة الفيروس.

ويعاني السودان مثله مثل معظم البلدان الأفريقية من نقص حاد في التجهيزات الطبية ومعدات العناية المكثفة وغيرها من المعينات اللازمة لرعاية المصابين بفيروس كورونا خصوصا كبار السن أو أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.