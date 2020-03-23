ومع انتشار الوباء القاتل في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا، يواجه الكونغرس ضغوطا هائلة لإقرار قانون يضخ مبلغا تاريخيا من الأموال الفدرالية، للحيلولة دون انهيار مدمر للاقتصاد الأميركي.

لكن الديموقراطيين لم يرضوا عما وصفوه بـ"الحمايات غير الكافية للعمال" الواردة في الاقتراح الجمهوري.

ولم يحصل القانون على الأصوات الكافية (49 مقابل 46)، في حين يحتاج إلى 60 صوتا، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.