وارتفع المؤشر المصري الرئيسي 6.7%، بينما صعد مؤشر أكبر 100 سهم 5.01%.

وصعود المؤشر الرئيسي يأتي للجلسة الثالثة على التوالي بعد خسائر فادحة تعرضت لها السوق المصرية وأسواق المال العالمية، تحت ضغوط بيعية من جراء فيروس كورونا المنتشر حول العالم.

وربحت أسهم "التجاري الدولي" 5.04%، و"مدينة نصر للإسكان" 8.5%، و"السويدي إليكتريك" 10%، و"هيرميس" 6.7%.

وقفزت أسهم "طلعت مصطفى" 9.2%، و"بايونيرز" 4.9%، و"حديد عز" 9.3%، و"القلعة" 15.3% و"بالم هيلز" و"سوديك" 10%.

وقال إبراهيم النمر من "نعيم للوساطة في الأوراق المالية" إن المبادرة ستؤدي لدعم السوق وصعوده، خاصة أن الأسهم كانت في حاجة لوجود مشتريين، وفق ما نقلت رويترز.