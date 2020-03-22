وقال بيان رسمي للشركة: "بعد تلقي طلبات من الحكومات والعملاء لدعم عودة المسافرين إلى بلدانهم، ستستمر شركة طيران الإمارات في تشغيل رحلات الركاب والشحن إلى دول معينة حتى إشعار آخر، طالما ظلت الحدود مفتوحة، واستمر الطلب على الرحلات".

وجاء القرار بعد ساعات من إعلان الشركة تعليق رحلاتها للركاب مؤقتا، ابتداء من 25 مارس.

وتعمل طيران الإمارات على مواصلة تشغيل رحلات الركاب لأطول فترة ممكنة، من أجل تسهيل عودة المسافرين إلى أوطانهم، وذلك وسط إعلانات متزايدة عن حظر وتقييد الرحلات وإغلاق الحدود عبر العالم.

وستواصل طيران الإمارات تسيير رحلاتها التجارية إلى عدد من الدول التي لا زال تفتح أجواءها أمام حركة الطيران. وذلك في ظل عدة إجراءات للتكيف مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الشركة لائحة تضمنت إجراءات للتكيف مع الجائحة العالمية، وشملت تعليق كافة الرحلات ابتداء من الأربعاء 25 مارس الجاري مؤقتا، مع مواصلة تسيير رحلات الشحن، قبل أن تعدل هذا القرار في وقت لاحق الأحد وتعلن مواصلة تسيير رحلاتها التجارية إلى عدد من الدول.

وقالت الشركة إنها ستواصل تسيير رحلاتها إلى الدول التي تبقي حدودها مفتوحة ولديها طلب على السفر ونقل البضائع، وهي بريطانيا وسويسرا وهونغ كونغ والعاصمة التايلاندية بانكوك، وماليزيا والفلبين واليابان وسنغافورة وأستراليا وجنوب أفريقيا وأمريكا وكندا.