وبهذا الرقم يصل إجمالي الحزم التحفيزية الاقتصادية إلى 126 مليار درهم في دولة الإمارات، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال الشيخ محمد بن راشد: "اعتمدنا حزمة إجراءات جديدة لخفض كلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والتعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى".

وأضاف: "اعتمدنا تشكيل 3 فرق عمل حكومية لضمان استمرارية الخدمات، وضمان فاعلية أنظمة العمل عن بعد، ولرفع تقرير يومي حول الآثار الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا وإجراءاتنا الاحترازية. رسالتنا للجميع نحن مستعدون وجاهزون للتعامل مع كافة الظروف".

وتابع: "اعتمدنا أنظمة جديدة في القطاعات المصرفية والاقتصادية والحكومية.. ووفرنا بنية تحتية صحية للتعامل مع أسوأ الاحتمالات... ولدينا فريق وطني يعمل على مدار الساعة. سنحمي صحة المجتمع وسنحمي الاقتصاد وسنحمي التعليم، وسنعبر هذه الأزمة العالمية بعون الله".

كما شدد على أن فيروس كورونا هو "فيروس صحي، وفيروس اقتصادي، وفيروس سياسي"، مضيفا: "نقول لكافة دول العالم هذا وقت التوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة أهم عدو للبشرية. الخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد.. والعالم يستطيع التغلب بشكل أسرع عليه إذا وقف القوي مع الضعيف والغني مع الفقير".