وذكرت شركة الطيران أنها ستسير رحلات لإعادة العملاء إلى أوطانهم على مدى عطلة نهاية الأسبوع وأنها تتوقع الانتهاء منها بحلول يوم الاثنين، ليقتصر عملها بعد ذلك على عدد محدود من الرحلات الأساسية على بعض المسارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيزي جت، يوهان لوندغرن: "نعلم مدى أهمية أن يعود العملاء إلى أوطانهم ولذا نواصل تسيير رحلات الطوارئ على مدى الأيام القادمة لإعادتهم".

وأضاف "تقليص برنامج رحلاتنا تقليصا كبيرا هو التصرف السليم في وقت تنصح فيه العديد من الدول مواطنيها بعدم السفر لغير ما ضرورة، كما أن وقف تشغيل الطائرات سيزيل مستويات كبيرة من التكاليف المتغيرة في وقت يظل فيه هذا أمرا حاسما".