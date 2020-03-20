وبحسب مسؤولي صندوق النقد فإن معظم الشركات الصينية الأكبر حجما استأنفت العمل، وإن الكثير من الموظفين المحليين عادوا إلى أعمالهم.

وحذر المسؤولون من أن الإصابات "قد ترتفع مجددا مع استئناف السفر المحلي والدولي"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأضافوا أن حالات التفشي في دول أخرى واضطراب الأسواق المالية قد يؤدي إلى حذر من جانب المستهلكين والشركات تجاه السلع الصينية في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد فقط يعود إلى النشاط.