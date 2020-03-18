وهوت العقود الآجلة للخام الأميركي 6.58 دولار، أو 24.42 في المئة، لتسجل عند التسوية 20.37 دولار للبرميل.

وامتدت الخسائر أيضا إلى عقود برنت، الذي وصلت خسائره 51 بالمئة على مدار الأيام العشرة الماضية، ليكون هذا أسوأ أداء بعشر جلسات متتالية، منذ إطلاق سوق العقود عام 1988.

وهبطت عقود برنت 3.85 دولار، أو 13.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 24.88 دولار للبرميل، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.