وتضررت العملة البريطانية أيضا من موجة مبيعات عالمية في كل فئات الأصول تقريبا، مع توجه المستثمرين إلى مراكمة سيولة دولارية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط الإسترليني إلى 1.1452 دولار، بينما تراجع حوالي 3 في المئة أمام العملة الأوروبية إلى 94.33 بنس لليورو، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2009.

وتضرر الاقتصاد العالمي بشدة بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى إصابة نحو 216 ألف شخص، توفي منهم 8908 أشخاص حول العالم.