وأوضحت مراسلتنا أن المؤشر ستاندرد آند بورز500 هوى 7 في المئة والمؤشر داو جونز الصناعي 8 في المئة، مما تسبب في وقف التداولات لمدة 15 دقيقة في بورصة وول ستريت للمرة الثانية هذا الأسبوع.

وقالت إن تعليق التداول الذي حصل اليوم هو الرابع خلال عشرة أيام.

وفي وقت سابق، تلقى سهم بوينغ ضربة كبيرة، ليهوي 16.1 بالمئة، بعد أن دعت الشركة إلى صفقة إنقاذ بقيمة 60 مليار دولار لشركات صناعة الطائرات لمواجهة الضرر الناجم عن انهيار متواصل في السفر العالمي.

ويأتي تراجع البورصة الأميركية في وقت غطت فيه علامات متزايدة لتأثير فيروس كورونا على نشاط الأعمال في الولايات المتحدة على موجة من التفاؤل حيال تحركات رسمية كبيرة لحماية الاقتصاد.

وكان التخفيض الطارئ في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي أضاف المزيد من الذعر بين المستثمرين، الذي كانوا يشعرون بالقلق من أن وباء كورونا الجديد سيشل سلاسل التوريد ويضغط على أموال الشركات.

وتفشى كورونا في الولايات الأميركية الـ50، وذلك بعدما أعلنت ولاية وست فيرجينيا، الثلاثاء، أول إصابة بالفيروس.