وأوردت الصحيفة، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن إدارة ترامب ستطلب من الكونغرس أن يوافق على هذا المبلغ الكبير، في مسعى إلى الحد من تأثير الوباء.

ومن المرتقب أن يعرض وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، تفاصيل هذا الطلب، على الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

وذكر مصدران أميركيان، أن هذا الدعم قد يجري تقديمه إلى الشركات على شكل سيولة، من خلال إعفاءات ضريبية.

في غضون ذلك، يرجح أن تستفيد شركات الطيران الأميركية لوحدها من 50 مليار دولار، نظرا إلى تأثرها بشدة من القيود المفروضة على حركة الملاحة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويرتقب أن يضاف هذا المبلغ إلى مئة مليار أخرى جرى تخصيصها لأجل دعم الإجازات المرضية المدفوعة، لأجل مساعدة الشركات على تحمل أعباء الموظفين في هذه الفترة الحرجة.

ودافع الرئيس ترامب عن خفض الضرائب لأجل مواجهة التبعات الاقتصادية، لكن الديمقراطيين أبدوا معارضة لهذه الخطوة لأنها لن تصب في مصلحة العمال بشكل كبير.