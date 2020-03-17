وهبط خام برنت 0.5 بالمئة مسجلا 29.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:46 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 31.25 دولار للبرميل.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أغلب مكاسبه التي حققها في وقت سابق بصعود نسبته 4.7 بالمئة ليهبط مسجلا 29.04 دولار للبرميل.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن بلاده قد تكون متجهة صوب ركود اقتصادي مع تباطؤ الأنشطة الاقتصادية في أنحاء العالم وتراجع أسواق الأسهم.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستستغل انخفاض أسعار النفط لملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وتعتزم دول وشركات أخرى اتخاذ إجراءات مماثلة لملء المخزونات.

وقال ستيفن إينز كبير الخبراء الاستراتيجيين للأسواق في أكسيكورب: " منشآت التخزين تلك تمتلئ بسرعة، وإذا امتلأت بالفعل، وقضت على هذا الطلب فستنهار أسعار النفط أكثر بلا شك".