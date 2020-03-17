وارتفع البلاتين والبلاديوم أكثر من خمسة بالمئة في التعاملات المبكرة قبل أن يقلصها مكاسبهما، علما أن الاثنين كانا الأكثر تضررا بعد خسائر يوم الاثنين لاعتبارهما من المعادن الصناعية.

‎وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1496.78 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما هبط 5.1 بالمئة يوم الاثنين لأقل مستوى منذ نوفمبر 2019. وكسب الذهب في المعاملات الآجلة الأميركية 1.1 بالمئة إلى 1503.20 دولار.

‎وتراجعت الأسهم الآسيوية في أعقاب تسجيل "وول ستريت" أكبر خسارة يومية في التاريخ فيما أضرت عناوين الأخبار عن التفشي وأثره الاقتصادي العالمي بمعنويات المستثمرين كثيرا.

‎وصعدت أسعار البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1651.26 دولار للأوقية بعدما هوى 18 بالمئة في الجلسة السابقة.

‎واستقر البلاتين عند 663.09 دولار بعدما مُني بأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية على الإطلاق الاثنين.

‎وتراجعت الفضة 1.5 بالمئة إلى 12.71 دولار بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 2009 في الجلسة السابقة.