ونفى وزير الزراعة المصري، السيد القصير، ما تداوله بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض مصر لهجمة من قبل الجراد الأسود.

وقال القصير في تصريحات تليفزيونية: "يا ريت الناس تبطل إشاعات، فرق المسح قابلت المواطنين وسألوا الأهالي وتبين أن هذا الكلام عارٍ من الصحة".

وأوضح أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات على كافة المحاور، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الوضع بشكل دقيق.

وأكد وزير الزراعة أهمية الضرب بيد من حديد على يد أي إنسان يستغل المواطنين وينشر الشائعات في سبيل ترويعهم وتحقيق المكاسب.

من جانبه، قال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، عصام ياسين، إن المعاينة أكدت عدم مشاهدة أي وحدات جراد صحراوي، وقد تم القيام بعملية مسح دقيق لكافة المناطق المجاورة ولم يتم مشاهدة أي وحدات.

وأوضح أن هناك متابعة دائمة لإدارات مكافحة الجراد على كافة الحدود بالتعامل الفوري مع أي أسراب من الجراد ومنع دخولها الأراضي المصرية، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.