ويكابد لبنان نقصا حادا في العملة الصعبة، مما أدى لفرض البنوك التجارية مجموعة من الضوابط الصارمة على تحويل الدولار إلى الخارج.

وأدت هذه القيود، حسب خبراء، إلى إبطاء الواردات وتركت المستشفيات عرضة لعجز متزايد.

وسجل لبنان حتى الآن 77 حالة إصابة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة وفقا لوزارة الصحة.

وكان السلطات اللبنانية قد أغلقت المدارس وأوقفت عددا من الأنشطة الأخرى، في إجراء وقائي للحد من انتشار الفيروس المستجد.

وتعاني بيروت من أزمة مالية خانقة، بلغت أوجها العام الماضي، مع تباطؤ التدفقات المالية واندلاع احتجاجات ضد النخب الحاكمة بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة.

وتحتاج البلاد، حاليا، مساعدات مالية تتراوح بين 25 و30 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة للخروج من الأزمة.

وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 40 بالمئة من قيمتها في السوق الموازية مقارنة مع سعر الصرف الرسمي المربوط عند 1507.5 ليرة للدولار، والذي مازال يستخدم في شراء الوقود والقمح والأدوية.