ويأتي هذا الاتصال في وقت شهدت فيه أسعار النفط ارتفاعا بنحو 8 في المئة الثلاثاء، لتتعافى من أكبر خسارة تسجلها في يوم واحد في نحو 3 عقود بسبب التوتر الذي يشهده سوق المادة الخام.

وارتفع سعر النفط في العقود الآجلة لخام برنت صباح الثلاثاء حوالي 2.85 دولار، أو ما يعادل 8.3 في المئة، ليستقر عند 37.21 دولار للبرميل.

وفي الولايات المتحدة، حققت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ارتفاعا بمقدار 2.46 دولار أو ما يعادل 7.9 في المئة لتستقر عند 33.59 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان تراجعا أمس الاثنين بنسبة 25 في المئة، لينخفضا إلى أدنى مستوياتهما منذ فبراير 2016، ويسجلان بالتالي أكبر تراجع بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 17 يناير 1991، حين تراجعت أسعار النفط عند اندلاع حرب الخليج.