وأضاف الجهاز أن معدل التضخم على أساس شهري سجل صفرا بالمئة مقابل 0.7 بالمئة في يناير، حسبما نقلت "رويترز".

وقال آلن سانديب من نعيم للسمسرة إن هبوط أسعار المستهلكين بالمدن في مصر جاء نتيجة تراجع أسعار الخضروات وهو أكبر من المتوقع.

وتابع قائلا: "في رأينا إنها أنباء جيدة لصانعي السياسات إذ أنه يمهد السبيل لخفض آخر لأسعار الفائدة" في إشارة لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقبل في الثاني من أبريل.

وأبقى البنك المركزي المصري على سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 13.25 بالمئة وسعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25 بالمئة في 20 فبراير بعد ارتفاع طفيف للتضخم في يناير.

وأكملت مصر العام الماضي برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات مرتبط بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وارتفع التضخم إلى 33 بالمئة خلال 2017 لكنه تراجع بشكل تدريجي، وبلغ 3.1 بالمئة في أكتوبر وهو أقل مستوى منذ ديسمبر 2005.

وخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 350 نقطة أساس بين أغسطس ونوفمبر من العام الماضي.

وفي الشهر الماضي، قال محافظ البنك المركزي إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد بشأن مساعدة فنية خاصة بإصلاحات هيكلية غير مالية.