وقال رئيس الخدمات المصرفية الإلكترونية ببنك السودان المركزي، عمر عمرابي، إن بنك الخرطوم وبنك قطر الوطني ويونايتد كابيتال بنك (بنك المال)، تلقوا موافقة على بدء استخدام الأنظمة، التي من المتوقع أن يتم إطلاقها في حوالي 3 أسابيع.

وأضاف أن 6 بنوك أخرى تقدمت بطلبات للحصول على موافقة وتنتظر ردا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

من جانبها، قالت فيزا في بيان: "نحن نعمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية المعنية في السودان للسير قدما في استحداث حلول فيزا للمدفوعات في البلاد".

وفي البداية من المتوقع أن تكون أنظمة فيزا مقصورة على المدفوعات بالعملة الأجنبية، بحد أقصى ثلاثة آلاف دولار، وهو الحد الأقصى لكمية النقد الأجنبي التي يسمح للمسافرين بأخذها إلى خارج البلاد.

وأوضح عمرابي أن أول ماكينات للصرف الآلي للسحوبات الدولية، سيجري تركيبها في فنادق.

يذكر أن الصفقات التجارية والمالية في السودان، تقيدها عقوبات وإدراج البلاد في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب عام 1993.

ورفعت العقوبات في 2017، وأشارت الولايات المتحدة إلى أنه سيجري رفع السودان من قائمة الإرهاب، في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي، لكنها لم تقدم إطارا زمنيا.

وما زال إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب يردع الكثير من المستثمرين الأجانب والبنوك عن القيام بأنشطة في السودان، وتمنع واشنطن التمويل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لحين رفع البلاد من تلك القائمة.

ويعانى السودان أيضا من نقص في السيولة، بينما تخضع تحويلات العملة الأجنبية لرقابة صارمة.