وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 2.23 دولار، أو 4.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 51.90 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة هوى خام القياس العالمي إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2017 عند 48.40 دولار.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.99 دولار، أو 4.45 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 46.75 دولار للبرميل، بعد أن هبطت أثناء الجلسة إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2018 عند 43.32 دولار.

وهذه هي أول مكاسب للخامين القياسيين كليهما بعد ست جلسات متتالية من الخسائر أثارتها مخاوف فيروس كورونا، الذي قتل حوالي 3 آلاف شخص وأحدث هزة في الأسواق العالمية.

واستقرت أسواق الأسهم العالمية اليوم بعدما سجلت الأسبوع الماضي، أشد خسائرها منذ الأزمة المالية في 2018.

وهوت أسعار النفط بأكثر من 20 في المئة منذ بداية العام على الرغم من خفض أوبك+ الإنتاج بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا بمقتضى اتفاق يستمر حتى نهاية مارس.