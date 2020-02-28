وأضاف كارني لسكاي نيوز في مقابلة إن البنك المركزي رصد بالفعل شحا في سلاسل الإمدادات، لكن من المبكر للغاية تحديد مدى تأثر بريطانيا سلبا.

وقال كارني إن البنك يتوقع انخفاض النمو العالمي مقارنة مع ما سيكون عليه إذا كان الوضع مختلفا، وإن ذلك سيكون له تأثير سلبي على المملكة المتحدة، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف كارني"لم نكشف ذلك بعد في جميع المؤشرات الاقتصادية الأوروبية وفي المملكة المتحدة، لكن إذا كان العالم أبطأ من المملكة المتحدة، وهي اقتصاد منفتح للغاية، سيكون لهذا تأثير".

وقال كارني إن البنك المركزي يراقب البنوك البريطانية على الدوام، لضمان أن تظل تتمتع بمتانة جيدة حتى لا يكون هناك خطر حدوث أزمة مالية.

وأكد إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني أمس الخميس أول حالة إصابة بفيروس كورونا، مما يصل بإجمالي عدد الحالات المصابة في المملكة المتحدة إلى 16 إصابة.