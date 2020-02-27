وأجج تنامي حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خارج الصين بواعث القلق من جائحة قد تكبح نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الخام.

وفي الساعة 11:50 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 1.15 دولار بما يعادل 2.2 بالمئة إلى 52.28 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.04 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 47.69 دولار للبرميل.

وتجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خارج الصين الإصابات الصينية الجديدة للمرة الأولى منذ بدء تفشي الفيروس بالبلاد.

ويثير انتقال الفيروس إلى اقتصادات كبيرة مثل كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا المخاوف من نمو محدود للطلب على الوقود.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات البنزين نزلت 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 21 فبراير إلى 256.4 مليون في ظل تراجع إنتاج المصافي. وهبطت مخزونات نواتج التقطير 2.1 مليون برميل إلى 138.5 مليون.

وأضافت الإدارة إن المخزونات الأميركية من النفط الخام زادت 452 ألف برميل إلى 443.3 مليون برميل، وهو ما جاء دون زيادة بمليوني برميل توقعها المحللون.