وبموجب التعديلات التي أقرها المجلس، تبلغ ضريبة السجائر الجديدة 50 بالمئة من سعر بيع المستهلك النهائي إضافة إلى ما بين 4 و7 جنيهات (0.26-0.45 دولار) حسب سعر بيع العبوة.

ويقول تقرير من مجلس النواب إن التعديلات ستسهم في زيادة حصيلة الضرائب على التبغ بما يقرب من 9 مليارات جنيه في السنة المالية الحالية 2019-2020.

وعقب التصديق على القانون مباشرة، أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قائمة محدثة بأسعار منتجات السجائر والتبغ.

وتنص التعديلات على زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية بين 50 و100 قرش مع رفع السقف السعري لكل الشرائح بما يتواكب مع زيادات الأسعار التي ستنتج عن زيادة الضريبة.

وبخصوص منتجات التبغ المسخن، ستبلغ الضريبة 1400 جنيه على الكيلوغرام الصافي من التبغ، وجنيهين لكل مليلتر من السائل المستخدم في السجائر الإلكترونية.

وهذه هي المرة الأولى التي تُفرض فيها ضرائب على السجائر الإلكترونية في مصر.