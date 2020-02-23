وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات لرويترز "سيتم طرح الصحراء الشرقية أمام المستثمرين بنظام "البلوكات" علي أن يتم إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها.

"المزايدة سيتم طرحها بنظام الإتاوة والضرائب وحصة للحكومة"، وفق ما نقلت "رويترز".

من المعتقد أن الصحراء الشرقية لمصر غنية بالذهب، لكن التعقيدات والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون فتحها أمام الاستثمارات الخاصة.

ويتركز إنتاج الذهب بمصر حالياً في منجم السكري بالصحراء الشرقية، الذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن.