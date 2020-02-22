وأفادت رئيسة إدارة التعدين في الولاية روشان جاكوب، السبت، أن إدارات على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات، اكتشفت آثارا للذهب في منطقة سونبهادرا في الولاية الشمالية، بعد أن أجرت مسحا للمنطقة على مدى أكثر من 10 سنوات.

وأضافت روشان لـ"رويترز": "وجدنا 2940 طنا في سون باهادي، وفي منطقة هاردي باهادي عثرنا على آثار 646 كيلوغراما من الخام".

وتابعت قائلة إن الولاية تسعى الآن للحصول على تصاريح من الجهات المعنية بالبيئة والغابات قبل أن تطرح الاحتياطيات في عطاء.

وبحسب روشان، فإن مستوى تركيز الذهب في المنطقة يصل إلى حوالي 3 غرامات في الطن الواحد من الخام، وأن الولاية تعمل مع هيئة المسح الجيولوجي الهندية لتحديد كمية الذهب التي يمكن استخراجها من الحقول.

ودرست الهند أكثر من مرة خطة لإحياء مجموعة من مناجم الذهب التي تعود إلى أيام الاستعمار الإنجليزي في ولاية كارناتاكا الجنوبية، لكن المشروع لم يخرج للنور بسبب تكهنات بضعف الإنتاج وارتفاع التكاليف.

وتستخرج الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، ما يتراوح بين طنين وثلاثة أطنان من الذهب سنويا، وتعتمد على الواردات باهظة الثمن لتلبية الطلب المحلي بالكامل تقريبا والذي بلغ 843 طنا سنويا في المتوسط على مدى السنوات العشر المنصرمة.

وبسبب تعطشها للذهب، الذي يستخدم بكثرة في صنع المجوهرات ويقدم بحفلات الزواج المترفة، تكلفت الهند أكثر من 31 مليار دولار لاستيراده العام الماضي، ليصبح بذلك الذهب ثاني أكبر معدن تستورده البلاد بعد النفط الخام.