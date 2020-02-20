وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن أجهزتها تمكنت، "بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال، وضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد".

وأشار البيان إلى تمكن تلك العصابة من تزوير حسابات لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال.

ونوه البيان إلى أن الأجهزة المختصة قامت بتتبع خطوط سير حركة تلك الأموال لتحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت مليارا و69 مليون جنيه ( 68.7 مليون دولار)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط 6 من موظفى مكتب بريد مطروح، و6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد بـ4 محافظات، و5 مستفيدين مقيمين بمحافظة مطروح تؤول إليهم تلك الأموال.



ولفت الداخلية المصرية إلى أنه ومن " خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن ضبط تشكيل عصابى آخر تخصص في ذات النشاط، مكون من 3 موظفين بمكتبى بريد برج العرب والمرج، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وشخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال، في إطار التغطية على نشاطهم في مجال الاتجار بالمخدرات بإجمالى مبالغ متعامل عليها بلغت 166 مليون جنيه (10.6 ملايين دولار".

وأكد بيان الوزارة أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأنه "جاري التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة بالتنسيق مع النيابة العامة".