وأوضحت الشركة أنها ستبدا رحلاتها عتبارا من 27 فبراير المقبل نظراً لوجود طلب للسفر في الاتجاهين، من وإلى جمهورية الصين الشعبية.

ونوهت "مصر للطيران" أنها سوف تقوم بدراسة الموقف أولا بأول، لإتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات إلي المدن الصينية طبقاً للطلب.

وكانت وزارة الطيران المدني المصرية قد أعلنت في أواخر الشهر الماضي إن شركة مصر للطيران ستعلق جميع رحلاتها من الصين، وإليها اعتبارا من يوم السبت الأول من فبراير بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت القاهرة في وقت سابق أنها أعدت رحلة خاصة لإجلاء المصريين من مدينة ووهان الصينية، موطن تفشي فيروس كورونا ، على أن يتم وضع القادمين في الحجر الصحي لمدة 14 يوما لدى عودتهم إلى البلاد لتجنب انتقال العدوى.