وكثف رحال جهود البحث عن وظيفة في الخارج حتى عثر على عمل في ألمانيا.

وغادر مصمم المنتجات الرقمية بيروت متوجها إلى برلين هذا الشهر، مسلحا بالإصرار على بناء حياة جديدة والحلم بمستقبل أفضل لينضم إلى موجة متزايدة من اللبنانيين الذين دفعتهم الأزمة إلى السفر للخارج.

وقال رحال الشاب البالغ من العمر 27 عاما وهو يحزم حقيبته إن السفر في العادة فكرة مثيرة للانزعاج حيث يحاول الناس إقناع المسافر بالعدول عن قراره لكن الأمر في لبنان على النقيض من ذلك إذ يبارك الناس للمسافرين هذه الأيام.

وأوضح: "ثمة أمر غريب في لبنان، فعادة يحاول الأصدقاء والأهل منع من يحبون من السفر والتغرب، ولكن عندنا يقول لك مبروك لأن ستترك البلد".

ويُنظر على نطاق واسع إلى الأزمة الاقتصادية في لبنان على أنها الأشد وطأة والأكثر حدة منذ الاستقلال عن فرنسا وتجاوزت في السوء أي أزمة عانت منها البلاد خلال الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وظلت نار الأزمة تحت الرماد لفترة طويلة، حتى تفجرت إلى السطح وبلغت ذروتها العام الماضي عندما تباطأ تدفق رأس المال إلى البلاد واندلعت شرارة الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة التي يُنحى عليها باللائمة في الفساد الحكومي وسوء الإدارة على مدار عقود.

وفرضت البنوك قيودا مشددة على السحب والتحويلات للخارج فيما تراجعت الليرة وسرحت شركات موظفين فيها وخفضت الأجور، وتقلص الاقتصاد بنسبة 7 في المئة العام الماضي، وفقا لتقدير وزير الاقتصاد السابق.

الهروب من "بلد الأزمات"

وفي الوقت الذي لا تظهر فيه نقطة ضوء في نهاية النفق، يفكر كثيرون في الأماكن التي يمكنهم الذهاب إليها.

ولدى كثير من اللبنانيين، بما في ذلك بعض من ذوي المهارات العالية، جوازات سفر ثانية، مما يسهل عليهم المغادرة.

وكان رحال يحلم بالتغيير، وشارك في الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر عندما حاولت الحكومة المثقلة بالديون فرض ضريبة على مكالمات تطبيق واتساب، لكنه لم يضع بين أمتعة السفر الأوشحة التي كان يرتديها في المظاهرات.

وقال إنه يطوي هذه الصفحة و"يضع" كل شيء وراء ظهره.

ويعيش شقيقه بالفعل في ألمانيا ووالده في نيجيريا. وتتقدم أخته بطلب للهجرة إلى كندا وترغب والدته أيضا في المغادرة.

وأثناء وداعها له في المطار، قالت صديقة رحال إنها تعتزم اللحاق به في ألمانيا.

وأوضحت دانا نعمة التي تبلغ من العمر 27 سنة "مستقبلنا ليس في لبنان.. لا أحد يغادر بلده ويكون سعيد، هو يفعل ذلك لأنه مضطر".

ويشتهر لبنان بالفعل بجاليات الشتات الكبيرة في دول مثل البرازيل وكندا وأستراليا بالإضافة إلى بعض الدول الإفريقية.

وينحدر كثيرون من أعضاء هذه الجاليات من نسل لبنانيين فروا من أزمات أو صراعات سابقة في المنطقة.

وقال نسيب غبريل، وهو كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس، إن الهجرة جزء من تاريخ لبنان مضيفا أنه لا توجد أرقام رسمية عن الهجرة.

وقال إن مبعث القلق هو أن الشباب أو بعضهم يرون أنه "لا مستقبل لهم في هذا البلد".