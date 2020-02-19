وتعزز الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث الأخيرة، بفضل ارتفاع دخل السياحة، وتحويلات قوية من المصريين العاملين في الخارج، وبدء الإنتاج من حقول غاز طبيعي مكتشفة حديثا.

وكانت مصر قد حققت ملياري دولار من تحويلات العاملين في الخارج في نوفمبر 2019، بزيادة من 1.9 مليار دولار في نوفمبر عام 2018.

وتعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية بالنسبة إلى مصر.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز في يناير أن ينمو الاقتصاد 5.8 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل، و5.9 بالمئة في عام 2020-2021.