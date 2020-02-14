و للذهب حضورٌ في كثير من المناسبات الدينية والاجتماعية، فهو يقدم كقرابين للآلهة. كما يستخدم في حفلات الزفاف التقليدية، التي تقتضي كسوة العروس بالحلي و المجوهرات، بشكل مفرط، أحيانا.

فبريق هذه المصوغات يمثل مصدر ضمان لحياة الزوجة في المستقبل باعتبار أن الذهب يرمز عندهم الى المكانة الاجتماعية و ينشر السعادة و الخير على الجميع ، خاصة النساء.

وشغف الهنود بالذهب حقيقة تؤكدها أرقام الطلب المتزايد على شرائه عاما بعد عام، إذ ارتفع الطلب العام الماضي الى 850 طن ، مقارنة ب760 طن العام الذي سبقه.



كما يقدر الذهب الذي بحوزة الأفراد بنحو 2500 طن، و هو أعلى معدل بالعالم، فيما تشكل قيمته أربعين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ووفقا لخبراء اقتصاديين، لم تفلح الجهود الحكومية و المجتمعية في إقناع الناس بتغيير عادتهم المتجذرة في الاستهلاك المفرط للذهب وتخزينه ، وهو ما يفسر الصعود المستمر لسعره في السوق، وهو ما مكن الهند من امتلاك مخزون استراتيجي على مستوى سوق الذهب العالمي.