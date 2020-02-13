ووفقا لرويترز، فد أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.78 دولار، أو 3.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 55.79 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.23 دولار، أو 2.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 51.17 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام زادت 7.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، أو أكثر من ضعفي الزيادة التي توقعها محللون شملهم استطلاع لوكالة رويترز والبالغة ثلاثة ملايين برميل.

وقال جون كيلدوف المحلل في أجين كابيتال في نيويورك "الطلب على البنزين يبدأ بالتعافي والانخفاض المتوقع في مخزونات الوقود المكرر ساعد في التغطية على الزيادة في مخزونات النفط الخام".

وارتفعت هوامش تكرير البنزين الأميركي إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس ، بسبب زيادة بلغت 4.4 بالمئة في أسعار عقود البنزين.

وتسببت قيود فرضت على السفر إلى الصين ومنها في خفض استهلاك الوقود. وقالت أكبر شركتين لتكرير النفط في الصين إنهما ستقلصان عمليات التكرير بنحو 940 ألف برميل يوميا نتيجة انخفاض الاستهلاك، أو ما يعادل نحو سبعة بالمئة من استهلاكهما من الخام في 2019.