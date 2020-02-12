ونزل الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلى 1564.15 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:18 بتوقيت غرينتش، في حين فقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1567.50دولار.

وفي حين تجاوز عدد حالات الوفاة بسبب المرض 1100 حالة، صرح أهم مستشار طبي في الصين فيما يتصل بتفشي الفيروس أن العدوى قد تنتهي في أبريل مع تراجع عدد الحالات الجديدة بالفعل في عدد من الأماكن.

وظل الدولار الأميركي قريبا من أعلى مستوياته في أربعة أشهر، بعدما تشبع بتدفقات إليه بوصفه ملاذا آمنا، إذ تزامنت المخاوف مع بيانات حديثة تشير إلى قوة الاقتصاد الأميركي.

في غضون ذلك، ارتفعت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بأن أسوأ مرحلة في الوباء قد انتهت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2329.34 دولار للأوقية، وفقدت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.53دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.4 بالمئة إلى 964.80 دولار.