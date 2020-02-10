والنفط منخفض أكثر من 20 بالمئة عن الذرى المسجلة في يناير، بعد أن نال تفشي الفيروس من الطلب بالنسبة لأكبر مستهلك للخام في العالم، وأجج المخاوف من تخمة معروض.

وانخفض خام برنت إلى 53.63 دولار للبرميل في أوائل المعاملات الآسيوية، مسجلا أدنى مستوياته منذ الثاني من يناير 2019، لكنه قلص خسائره لاحقا ليبلغ 54.32 دولار بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش، بهبوط 15 سنتا.

ونزل الخام الأميركي، غرب تكساس الوسيط، 17 سنتا إلى 50.15 دولار للبرميل، بعد أن تراجع إلى 49.56 دولار.

وقال أفتار ساندو، مدير تداول السلع الأولية لدى "فيليبس فيوتشرز" في سنغافورة، "التوجه العام ما زال للمراهنة على انخفاض الأسعار، لكن هناك مغالاة في تراجع السوق".

وأضاف أن المتعاملين عمدوا إلى جني الأرباح من البيع على المكشوف، بعد أن بلغت الأسعار مستويات دعم فني.