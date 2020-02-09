وقال أيضا عرقاب الذي يتولى حاليا رئاسة أوبك إن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ أوصت "بالقيام بخفض إضافي في الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني من 2020".

وتقدم هذه اللجنة المشورة لأوبك وحلفائها وهي مجموعة تعرف باسم "أوبك+" وقد اختتمت اجتماعها يوم الخميس.

وقال عرقاب "وباء فيروس كورونا له تأثير سلبي على الأنشطة الاقتصادية ولا سيما على النقل والسياحة والصناعة في الصين بشكل خاص وبشكل متزايد أيضا في المنطقة الآسيوية وبشكل تدريجي في العالم".