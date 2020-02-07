وتراجعت الليرة 0.6 بالمئة إلى 6.0275 مقابل الدولار، بحلول الساعة 14:38 بتوقيت غرينتش، وتمضي على مسار تسجيل أكبر انخفاض يومي في أسابيع.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت تركيا أنها استكملت إصدار سندات بقيمة 4 مليارات دولار.

وكانت الليرة انخفضت 11 بالمئة في العام الماضي، لأسباب من بينها توغل عسكري تركيا في سوريا، لتصل خسائرها على مدى عامين إلى 36 بالمئة.