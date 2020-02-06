وتصدرت دولة الإمارات قائمة "أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط لعام 2020»" برصيد 23 سيدة. وحلت مصر ثانية في القائمة التي تصدر عن فوربس الشرق الأوسط بواقع 10 سيدات، ثم 8 سيدات في كلّ من لبنان وسلطنة عمان.



وفيما يلي قائمة 10 سيدات أعمال مصريات، واللواتي يشغلن مناصب قيادة في الشركات والبنوك والمؤسسات، وجاء ترتبيهن على النحو الآتي:

24- منى ذو الفقار، مؤسس مشارك لمكتب ذو الفقار للمحاماة، ورئيس المجموعة المالية هيرمس.

31- باكينام كفافي، تشغل منصب العضو المنتدب لشركة "طاقة عربية".

33- إلهام محفوظ، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت التجاري.

40 ياسمين وفريدة محمد فريد خميس، وهما نائبتا رئيس مجلس إدارة شركة "النساجون الشرقيون".

53- هند الشربيني، الرئيس التنفيذي لشركة "التشخيص المتكاملة القابضة".

60- ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادارت.

69 - ريم أسعد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

75- هدى منصور، وتحمل أيضا الجنسية البريطانية، وتشغل منصب العضو المنتدب لشركة "ساب إيجيبت".

81- عبير لهيطة، الرئيس التنفيذي لشركة إيجي ترانس.

92- نهى الغزالي، وتشغل منصب العضو المنتدب لشركة فاروس القابضة.