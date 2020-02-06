وأشار التلفزيون إلى أنّ "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عيَّن توفيق حكار رئيسًا مديرًا عامًّا لمجمع سوناطراك، ليحلّ محلّ كمال الدين شيخي"، من دون أن يوضح الأسباب.

في 14 نوفمبر 2019 عيِّن شيخي رئيسًا مديرًا عامًّا لمجمع سوناطراك، خلفا لحشيشي رشيد.

وكان حشيشي خلف في أبريل 2019 عبد المؤمن ولد قدور، الذي كان تولى المنصب منذ 2017 في هذه الشركة، التي تملكها الدولة بنسبة مئة بالمئة، وذات الأهمية المحورية في الاقتصاد الجزائري الذي يحصل على 60 بالمئة من موارد ميزانيته، و95 بالمئة من عائدات التصدير من المحروقات.

وأقيل ولد قدور وكان من المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد أيام قليلة من استقالة بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة، وبعد 20 عاما في رئاسة البلاد.