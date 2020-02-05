وقالت الشركة إن "القيود المفروضة على السفر في البلاد وعلى المستوى الدولي تطرح تحديات لوجستية. موقع تيانجين للتجميع النهائي مغلق حاليا".

وكانت السلطات الصينية أعلنت تسجيل 65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، يوم الثلاثاء، في إقليم هوبي، ليصل بذلك عدد ضحايا الفيروس القاتل إلى 490.

وأعلن التلفزيون الرسمي الصيني تأكيد 3,156 إصابة جديدة، مما يرفع عدد المصابين في هوبي فقط إلى نحو 16,678 شخصا، كما بلغ عدد الحالات المؤكدة للمصابين بالفيروس داخل الأراضي الصينية 24,300 شخصا.

بالإضافة إلى ذلك، توجد حالة وفاة واحدة في هونغ كونع، إضافة إلى حالتي وفاة في سنغافورة والفلبين.