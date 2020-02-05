وارتفع خام القياس العالمي برنت في التعاملات الآجلة 31 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 54.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:34 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا، ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 49.82 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان أكثر من واحد بالمئة في وقت سابق.

وفي اجتماع أمس، استمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لمبعوث الصين لدي الأمم المتحدة في فيينا لتقييم أثر تفشي فيروس كورونا علي الطلب العالمي للنفط والنمو الاقتصادي.

ويدرس المنتجون تخفيضات أكبر للإنتاج، وتقديم اجتماع مقرر في مارس إلى فبراير.

في غضون ذلك، زادت مخزونات النفط الخام الأميركية في الأسبوع المنتهي في 31 يناير بواقع 4.2 مليون برميل إلى 432.9 مليون برميل، بحسب بيانات معهد البترول الأميركي الصادرة أمس.

والرقم أعلى من توقعات المحللين بزيادة 2.8 مليون برميل.

ومن المقرر أن يصدر في وقت لاحق، الأربعاء، التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.