واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1575.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:34 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ الثامن من يناير عند 1591.46 دولار في الجلسة السابقة.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1579.70 دولار.

وسجلت هونغ كونغ أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها اليوم الثلاثاء، وهي ثاني وفاة خارج بر الصين الرئيسي نتيجة التفشي الذي أودى بحياة 425 مصابا بالفيروس، وسمحت بكين لخبراء في الصحة من الولايات المتحدة بدخول البلاد للمساعدة في مكافحة الفيروس سريع الانتشار، الذي يشبه الإنفلونزا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2329.50 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.75 دولار، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 972.09 دولار.