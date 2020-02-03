وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين، توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين "أدنوك" و"هيئة دبي للتجهيزات" تهدف إلى تطوير موارد الغاز في المنطقة الواقعة بين إمارتي أبوظبي ودبي، وذلك ضمن المشروع المشترك الذي أُطلق عليه اسم "مشروع جبل علي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتأتي الاتفاقية في أعقاب اكتشاف مخزون ضخم من موارد الغاز الطبيعي في منطقة مشتركة واقعة بين إمارتي أبوظبي ودبي، تغطي مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع.

ووقع اتفاقية التعاون، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مدير عام هيئة دبي للتجهيزات، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها.

ووفقا للاتفاقية، ستقوم "أدنوك" بالاستثمار وتسخير التكنولوجيا والخبرة لتطوير وإنتاج موارد الغاز المكتشفة، إضافة إلى القيام بعمليات مسح واستكشاف جديدة في المنطقة لتقييم المزيد من موارد الغاز وإجراء الدراسة النهائية لتكلفة إنتاجها.