وارتفعت قيمة أسهم شركة "أمازون" بنسبة 12 في المئة، ليصل سعرها إلى 2100 دولار، وذلك خلال التداول خارج ساعات البورصة، الذي يحدث في بورصات السوق الإلكترونية، إما قبل أو بعد ساعات التداول العادية في سوق الأوراق المالية.

وبهذا الإنجاز، أضاف جيف بيزوس 13.2 مليار دولار إلى ثروته خلال 15 دقيقة ، ليصل صافي ثروته إلى 129.5 مليار دولار، وفق ما ذكر موقع "بلومبيرغ".

كما أضاف الارتفاع في سعر السهم، 90 مليار دولار على الأقل لقيمة أمازون السوقية الكلية، لتتجاوز حاجز التريليون دولار.

يشار إلى أن بيزوس، يملك نحو 12 في المئة من أسهم أمازون، وهي أكبر شركة تجارة إلكترونية في الولايات المتحدة.