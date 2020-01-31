ونشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك، مجموعة من الصور التي تتناول شائعات تم تداولها خلال الفترة الأخيرة في مصر.

وجاء في إحدى الصور، ردت وزارة الاتصالات المصرية على شائعة رفع أسعار "كروت شحن" الهواتف المحمولة".

وقالت الوزارة: "غير صحيح. نؤكد أن أسعار كروت الشحن كما هي دون أي تغيير، أو خفض للقيمة الفعلية للرصيد".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر قد ذكرت في الفترة الأخيرة، أنه سيتم رفع أسعار كروت الشحن، إلا أنها لم تنسب الخبر لأي مصدر رسمي، مما دفع وزارة الاتصالات إلى الرد.