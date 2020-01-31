وأبلغ لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي الوطني شبكة فوكس بيزنس "لا نتوقع تأثيرا مهما على اقتصادنا".

وتجاوز عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا حول العالم 8100، متخطيا بذلك عدد حالات الاصابة بفيروس سارس في 2003 .

ومن المتوقع أن يكون لفيروس كورونا تأثير سلبي حاد على اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال كودلو إن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة، لكنه أضاف أنه لا ينبغي لبكين أن تتوقع إعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية.

ومضى قائلا "هذان أمران منفصلان... هذا منفصل تماما عن قضايا التجارة أو الأمور المرتبطة بها".