وأضاف عامر في مقابلة على محطة "دي إم سي" الفضائية الثلاثاء: "حاليا نتكلم مع الصندوق لكن ليس في تمويل لأننا لا نحتاج إلى تمويل".

وتابع: "كنا في حاجة للتمويل الأول ولم يكن أحد يريد إقراضنا، لكننا لا نحتاج إلى تمويل (حاليا). ولو في حاجة للتمويل سنذهب مباشرة للسوق الدولية وليس الصندوق".

ووقعت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016، وحصلت على إجمالي القرض على أقساط كان آخرها في العام الماضي.

وقال عامر إن بلاده ستستعين بالصندوق "من ناحية الخبرة في برنامج الإصلاحات الهيكلية لزيادة كفاءة أداء مؤسسات الدولة.