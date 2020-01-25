وبحلول الساعة 18:41 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 1573.73 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل ذروته منذ الثامن من يناير عند 1575.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.

والمعدن مرتفع بنسبة واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وتحدد سعر التسوية في عقود الذهب الأميركية الآجلة على ارتفاع 0.4 بالمئة إلى 1571.90 دولار للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.8 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 2417.10 دولار للأوقية، بعد أن فقد أكثر من 3 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، ويتجه المعدن لتسجيل أول تراجع أسبوعي له في 5 أسابيع وبنحو 2.6 بالمئة.

وصعد البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 1005.95 دولار للأوقية، لكنه يظل منخفضا 1.3 بالمئة للأسبوع.

وتقدمت الفضة 1.8 بالمئة إلى 18.11 دولار للأوقية، وبمكسب أسبوعي نحو 0.6 بالمئة.