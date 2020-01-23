وبلغت الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد الشبيه بالأنفلونزا 17. وأُصيب قرابة 600 شخص وأغلقت الصين ووهان وهي مدينة يقطنها 11 مليون شخص، وحيث يُعتقد أن الفيروس ظهر في البداية.

وواصلت تحركات العملات، رغم تواضعها، تقديم دفعة لعملات الملاذ الآمن، وهي التحركات التي بدأت يوم الثلاثاء واختفت جزئياً يوم الأربعاء.

وبلغ الدولار أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل اليوان المنخفض، الذي جرى تداوله عند 6.9254 في منتصف الجلسة.

وارتفعت العملة اليابانية، التي تُعتبر ملاذا، بفضل مركز اليابان كأكبر دائن في العالم، 0.2 % إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 109.56 للدولار مع سعي المستثمرين للأمان.

كما صعد الدولار الأميركي، إذ ارتفع قليلاً مقابل اليورو والدولار الأسترالي وصعد مؤشره، الذي يتتبع أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 97.552.

وقفز الدولار الأسترالي، الذي تراجع ما يزيد عن سنت منذ بداية العام الجاري مع تعثر الاقتصاد المحلي، 0.5% إلى 0.6879 دولار أميركي، بعد أن أظهرت بيانات الوظائف انخفاضا مفاجئا في معدل البطالة لأدنى مستوى في تسعة أشهر.

واستقر الجنيه الإسترليني عند أقل قليلاً من أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 1.3125 دولار، بعد أن حفز انتعاش أثناء الليل في المعنويات الصناعية المستثمرين على خفض توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة.